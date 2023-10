«No. Él es un gran actor de método. Un gran actor Meisner, me he dado cuenta. A veces realmente estará enojado conmigo, y me doy cuenta después de su promo, no me hablará. No me mirará. Dirá, ‘Aléjate’. Estará empujando, calentando. Ni siquiera bromeo. Cuando salí en Chicago, ni siquiera pude hablar con él. Me dijo, ‘No me hables’. Le dije, ‘¿Qué estás haciendo, actuando con el método?’ [Él resopla] y se va.»

Ser un actor de método consiste en ponerse en la piel del personaje tal y como está escrito. Por ello los intérpretes que siguen esta técnica se basan en la memoria sensorial y transforman su propia rutina para entender mejor la ficción a través de las experiencias. Como sabemos, Miro no solo actúa en la lucha libre sino que también ha emprendido una carrera como actor de cine.