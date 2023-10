Fuego del Sol: «El día que me despidieron de AEW»

Fuego del Sol dijo adiós a AEW en junio, cuando su contrato terminó. Desde entonces, ha estado trabajando como independiente, con promociones de más y menos nombre. Recientemente, publicó un video en su canal de YouTube en el que da detalles sobre sus dos años como All Elite.

► Fuego del Sol habla de AEW

«Cuando inicialmente firmé mi contrato en 2021, fue un contrato de cuatro años, potencialmente. Era un contrato de un año con tres años opcionales. AEW tenía la opción de renovarme cada año alrededor de julio o agosto y decirme si iba a estar con la compañía otro año. Si lo hacían, obtendría un aumento en mi salario«.

«El primer año comenzó bien, aparecía junto a Sammy Guevara en varias ocasiones, pude presentar a mi hijo Fuego 2 y despegamos como equipo, y Malakai Black propuso trabajar conmigo y tuvimos una pequeña rivalidad en Rampage. El segundo año fue donde las cosas se complicaron un poco. Al comienzo de mi segundo año, mi serie de luchas con House of Black había terminado. Sammy tomó una dirección creativa diferente y debido a la misteriosa desaparición de mi hijo, Fuego 2, no me llevaban a la televisión o a Dark tan a menudo.

«Eso es un lugar peligroso. Siento que mi valor estaba en luchas no televisadas o luchas televisadas en las que era derrotado rápidamente, pero mientras estuviera luchando cada semana, podría ganarme a la audiencia sin necesidad de ganar combates. Mientras estuviera en bastidores, podría filmar más contenido para el vlog de Sammy Guevara y aumentar mi seguimiento en línea. El hecho de que no me llevaran a la televisión con frecuencia significaba que poco a poco quedé atrapado en el ciclo aterrador de ‘la creatividad no tiene planes para ti’«.