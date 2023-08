Fuego del Sol, cerca de IMPACT y abierto a WWE

Fuego del Sol dijo adiós a AEW en junio, cuando su contrato terminó. El luchador de 23 años había estado varios meses fuera de acción debido a una lesión y desde ese anuncio de su salida ha tenido cuatro combates -ante Matt Sydal en VIP Catch These Hands; JD Griffey en VIP Proving Grounds 4; Ashton Day en Dropkick Diabetes 7; Wesley Crane en WFC ExtravaSlamza II- en la escena independiente. Pero quizá no continúe en ella mucho tiempo, al menos exclusivamente, de acuerdo a la información que él mismo proporciona sobre su futuro en Busted Open Radio.

► El futuro de Fuego del Sol

«Definitivamente siento que estoy manteniendo mis opciones abiertas, de muchas maneras. Hace dos años y medio, era un chico desconocido, realmente, tratando de abrirme camino y encontrar mi lugar en la lucha profesional. Pero siempre tenía un objetivo. Siempre tuve la meta de firmar un contrato de lucha profesional con una gran compañía y demostrar al mundo en un escenario más amplio que puedo competir, en muchas formas diferentes. No solo demostrar que puedo competir, sino que también puedo crear historias increíbles y realizar cosas asombrosas. En aquel entonces, casi sentía que no tenía nada que perder y todo por ganar. Pero obtener ese contrato fue la justificación y la validación que había buscado durante tanto tiempo. Hay una confianza que adquieres cuando finalmente firmas ese acuerdo por primera vez. Es como decir: ‘Oh, todo este esfuerzo ha valido la pena, todo esto tiene sentido. Todo mi trabajo duro, todos los caminos que he recorrido, todas las horas en el auto, han valido la pena’. Si algo, me demostró que cuando me concentro en algo, puedo lograrlo. ¿Sabes qué? Ahora estoy enfocado en eso nuevamente. Si creías que el ascenso y el esfuerzo para conseguir un contrato eran especiales, espera a verme hacerlo de nuevo».

«Así que sea quien sea, cualquiera que sea la opción, ya sea ir a Orlando y hacer una prueba en NXT y estar allí, estoy dispuesto a eso. Si la puerta se vuelve a abrir en AEW en algún momento, estoy dispuesto a eso. Sería negligente si no mencionara que he hablado con algunos chicos en IMPACT, y es posible que pronto haga algo allí también. Además, hay oportunidades en las principales empresas independientes. Tengo algunos planes en marcha con algunas de las empresas independientes más grandes que se avecinan. Ya permitiré que anuncien las cosas lo suficientemente pronto».

«Ahora estoy pensando en los próximos meses de una manera en la que no lo hacía antes. Tengo algunas historias únicas y muy diferentes que quiero contar en los próximos meses, y no puedo esperar a que la gente vea lo que estoy tramando. Pero también quiero demostrar mi versatilidad, mostrar las diferentes cosas que puedo hacer, no solo en el ring, sino también con un micrófono. Tengo muchas ganas de regresar al punto en el que todos puedan verme en un escenario más grande».