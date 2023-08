El emotivo significado de All In 2023 para MJF

All In 2023 demuestra que MJF está en el mejor momento de su carrera, en la cima de la lucha libre profesional a nivel mundial. Será estelar del evento como Campeón Mundial AEW exponiendo el título ante otro de los mejores luchadores del planeta como es Adam Cole, con quien ha compartido una de las mejores historias de los últimos años en la compañía, así como de las más llamativas del negocio en los últimos meses, además de tener junto a él una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. Y camino al pay-per-view, realizó una interesante reflexión sobre este gran momento en Busted Open.

