Chris Jericho: «AEW Dynamite fue mejor que NXT»

Ni una ni otra empresa pusieron toda la carne en el asador pero con lo que hicieron el martes 10 de octubre cuando volvieron a coincidir en horario televisivo WWE NXT quedó por encima de AEW Dynamite, de su especial Title Tuesday, en ratings. Si un día fue motivo de celebración por los All Elite el haber provocado el cambio de día del show amarillo por las continuas derrotas, es de justicia que las Superstars en desarrollo también disfruten de su momento. Y en especial los fans de la lucha libre, pues disfrutaron de dos buenos programas.

► La victoria de NXT sobre AEW Dynamite

Dicho esto, ahora conocemos lo que piensa Chris Jericho, quien estuvo hablando de esta reciente disputa en su aparición en el pódcast The Messenger.

«Sabes, solo puedes traer a Cena, Undertaker, Cody y todos los demás tantas veces porque nadie quiere trabajar en su programa secundario todo el tiempo. Fue una forma de decir, ‘Vete al diablo, AEW’. Ni siquiera me preocupé por eso. Le dije a Tony, ‘Bueno, si quieres responder, trae a Shaq, Snoop Dogg y ese tipo de personas, Mike Tyson’. Pero Tony no lo hizo. Confiamos en nuestro programa y en nuestros chicos y chicas, y así ha sido siempre para nosotros.

«Esto sería como un partido de fútbol en el que traes a todas tus principales estrellas de años anteriores y vences al otro equipo 30-26. Es como un videojuego. Traigamos a Tom Brady de hace cinco años y luego juguemos un partido contra Chris Jericho. Vale, ganaste, pero solo ganaste 30-26. Así que no te creas superior porque no lo hiciste tan bien como para aplastarnos. Y nuestro programa fue mejor que el suyo, francamente. Así que no me molesta. Es competencia, hombre. Es bueno para los fans, es bueno para las compañías».