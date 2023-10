Chris Jericho destaca a Roman Reigns como fiestero

Chris Jericho ha tenido varias facciones. La Jericho Appreciation Society que acaba de tocar a su fin, la anterior The Inner Circle, sin olvidar el Team No Respect de finales de los 90 e inicios de los 2000. E igualmente, detrás de cámaras también grupos de amigos con los que le gusta o le gustaba si hablamos del pasado irse de fiesta. De esto hablamos ahora porque The Ocho ha compartido una lista de su Mount Rushmore de los animales fiesteros.

► Los fiesteros de Jericho

Cuando le preguntaron por ello recientemente en Truth or Dab de First We Feast, nombró a los siguientes luchadores y exluchadores:

«Gallows y Anderson, además de Roman Reigns y Samoa Joe, formamos una especie de pandilla por un tiempo. Yo, Raven, Mongo McMichael y Curt Hennig. [Risas] Tiempos divertidos. Dennis Rodman, mucha diversión con él. Pero ya no hacemos ese tipo de cosas, chicos. No intenten esto en casa».

Jericho ha hablado en numerosas ocasiones de Reigns, e incluso hubo algunas en que mostró su interés en que The Tribal Chief se uniera a él en All Elite Wrestling:

«Este no es un sitio al que puede venir cualquier luchador de WWE. Somos muy selectivos con respecto a quien traemos y si bien ha habido hace un par de meses un despido masivo no estamos buscando firmar a ninguno de ellos. Tal vez alguien podría venir, pero no somos WCW en los años noventa o Impact Wrestling. Y no tengo nada en contra de ninguno de ellos, todos son enormemente talentosos.

«Pero si pensara en alguien que me gustaría que viniera diría que Roman Reigns. Porque no solo es un gran luchador sino también un tipo genial. Si simplemente permitieran que fuera él mismo sería la estrella más grande de la industria. Así que es un chico al que me encantaría tener aquí».