Luchadores de AEW como Kenny Omega, Jon Moxley o Eddie Kingston han probado las mieles del torneo G1 Climax de New Japan Pro-Wrestling. En 2023, la edición 33 la ganó Tetsuya Naito después de vencer a Kazuchika Okada en la final. También participaron Will Ospreay, Zack Sabre Jr., SANADA, Hiroshi Tanahashi o KENTA. Hasta ahora, ningún luchador All Elite ha podido ganar la competencia. ¿Podría hacerlo MJF, el Campeón Mundial AEW?

Podría ser, sin embargo, puede que nunca participe, como da a entender en una reciente publicación en X en la que muestra que no entiende el interés en el torneo.

I don’t understand why wrestlers keep saying the want to do the G1.

That shit is exhausting.

I’m good on that.

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) October 20, 2023