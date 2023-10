«Alrededor de $800,000«. «El primer contrato con garantía salarial que firmé, justo después de Tough Enough, fue por $50,000«. «Lo máximo que gané en un evento de pago por visión, no recuerdo cuál fue, fue $30,000«. «¿Cuánto gané en mi mejor año? Alrededor de $430,000«. «¿Cuál fue mi peor año? $75,000, un poco más de $80,000». «Aún recibo cuatro cheques trimestrales por regalías. Mis regalías por trimestre son de $300«. Maven daba no hace mucho estos detalles sobre sus ganancias en WWE.

► El mejor año de Ric Flair

Nos acordamos de sus palabras para compararlas con las recientes de Ric Flair en The Breakfast Club cuando le preguntaron por el año en que más dinero ganó en relación a la lucha libre profesional. The Nature Boy tiene muchas otras fuentes de ingresos fuera de la industria de las cuerdas. Pero en este caso hablamos únicamente de pro wrestling, y descubrimos, sin sorpresa, que su mejores 365 días en el negocio estuvieron muy por encima de su antiguo compañero de vestidor, con quien luchó 14 veces.

«Durante un año completo, lo máximo que gané fueron $800,000. Ahora gano el doble con Ryan Fiterman. Solo tengo que pasar el rato con él mientras bebe tequila», dijo. «Antes de eso, lo máximo que ganaba eran [$500,000].»

En la misma entrevista, el dos veces WWE Hall of Famer también comentó que si las redes sociales hubieran existido en su época estaría en prisión, que Vince McMahon lo animó a retirarse, o que hay planes para una película basada en su vida. Sin duda será una película, si finalmente se estrena -como la de Hulk Hogan o el documental de Vince McMahon– que todo fanático de la lucha libre querrá ver. Ric Flair es uno de los pocos de los que se puede decir que es una leyenda viviente.

My Shoes Cost More Than Your House! WOOOOO! pic.twitter.com/fhLULiuY2Z — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) October 19, 2023