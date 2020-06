Chris Jericho quiere a Roman Reigns en AEW, no existe mejor forma de decirlo, de resumir lo que el primer Campeón Mundial de Peso Completo de esta compañía ha dicho recientemente a WhatCulture. El canadiense habló de diversos temas con este medio, como su actual rivalidad con Mike Tyson, pero no cabe duda de que la mención a la estrella samoana de WWE, las declaraciones que hizo sobre él, es lo que más está llamando la atención de su entrevista.

Sabiendo, como todos, que no tiene posibilidades de convencerlo, el "Gran Perro" no ha a moverse de su empresa, esto comentó el líder del Inner Circle:

"Este no es un sitio al que puede venir cualquier luchador de WWE. Somos muy selectivos con respecto a quien traemos y si bien ha habido hace un par de meses un despido masivo no estamos buscando firmar a ninguno de ellos. Tal vez alguien podría venir, pero no somos WCW en los años noventa o Impact Wrestling. Y no tengo nada en contra de ninguno de ellos, todos son enormemente talentosos.

"Pero si pensara en alguien que me gustaría que viniera diría que Roman Reigns. Porque no solo es un gran luchador sino también un tipo genial. Si simplemente permitieran que fuera él mismo sería la estrella más grande de la industria. Así que es un chico al que me encantaría tener aquí".