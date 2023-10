Lacey Evans casi se mete en peleas en WWE

La actitud de Lacey Evans pudo haberle causado aún más problemas tras bastidores en WWE, revela ella misma tras haber sido despedida en una reciente aparición en Power Alphas.

► Las casi peleas de Lacey Evans

«No es que me importara en primer lugar, cómo duré siete años en la WWE, esta misma boca es la misma detrás del escenario. No puedo decirte cuántas peleas casi tuve. Les dije verbalmente, cada vez, ‘Trabajaré en McDonald’s antes de sentarme y dejar que alguien me hable de la manera en que lo haces, como si les debiera algo’. Lo único que les debo es trabajar duro para tener una buena lucha. Aquí atrás, de ninguna manera voy a permitir que nadie me hable de esa manera solo porque han recorrido caminos que yo no he recorrido. Ha sucedido algunas veces. Afortunadamente, a los que tienen el poder les gusté lo suficiente como para…cada año, obtuve un poco más. La WWE ha sido genial conmigo, han sido increíbles, invertí todo mi dinero, no saqué préstamos. Tengo propiedades de inversión, bienes raíces, tengo un negocio completo pagado. Estoy en un buen lugar porque fui inteligente. Esa adicción no se detiene.

«Todos los días, todos los días nos despertamos, y no es si, es cuándo, y debemos estar listos para enfrentarlo de frente, sea lo que sea. Mucha gente no tiene esa mentalidad. Puedes reconocer a un alfa por dónde terminan. No siempre son los que sostienen un título por encima de sus cabezas. A veces, son aquellos que nunca llegaron a tocar eso porque somos alfas. Ya no estoy parada afuera de puertas esperando respuestas que quienes tienen el poder ni siquiera pueden mirarme a los ojos y decírmelo. No tengo tiempo para eso. Estoy decidida a no vivir de esa manera y permitir que la gente me hable de cierta manera porque sienten que les debo algo… No le debo nada a nadie porque trabajo duro todos los días«.