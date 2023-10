Al poco de que abandonara WWE, dio a entender que no iba a continuar en la lucha libre profesional. Y ciertamente todavía no lo ha hecho. Lacey Evans está completamente alejada de las cuerdas en estos momentos después de no haber terminado de funcionar su carrera como Superestrella. No obstante, en realidad, Macey Estrella, nombre real de la luchadora, el que podría usar en su vuelta al negocio, podría no haber dicho la última palabra en la industria.

► ¿Lacey Evans será All Elite?

Hablando recientemente en Road Trip AFTER HOURS, decía:

«No voy a decir que no, pero que Dios ayude la hija de **** que tenga en mis manos, si lo hago«.

Y tras esta potente declaración, Evans era preguntada por la posibilidad de unirse a AEW debido a que su horario podría ser más adecuado para ella:

«Absolutamente. Soy dura como el infierno. Soy una tipa dura. Esa fue probablemente mi culpa al solicitar mi liberación. No tengo rencores hacia la WWE, todo está genial. Ese estilo de vida es para personas que, cuando sostienen ese título por encima de sus cabezas, es lo que les hace sentirse significativos o sentir que han logrado algo. Para mí, ser capaz de hacer comida para mis hijos o cocinar para mi marido, eso para mí vale su peso en oro.»

Hubo un momento en que Lacey Evans parecía que podría ser una estrella, al menos de WWE, lo cual no es poco, aunque nada tiene que ver triunfar en esta empresa con hacerlo en cualquier otra. Es una completa incógnita cómo podría irle en AEW, pero sin duda sería interesante que se probara como All Elite. Cabe mencionarse que ella nació como luchadora en el McMahon Empire en 2016.

