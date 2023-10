A pesar de estar fuera de WWE, Lacey Evans sigue teniendo problemas con el Sgt. Slaughter, los cuales nacieron debido a las acusaciones de este contra la exSuperestrella de copiarle el personaje. Y la hija del sargento también está involucrada. De ambos habla Macey Estrella, nombre real de Evans, en Road Trip AFTER HOURS.

► Lacey Evans no olvida a Sgt. Slaughter

«Hice lo que me dijeron y me vi increíble en todo momento. Estoy tratando de conseguir una reserva en una Comic-Con junto a su hija, me encantaría tener un stand propio, y ella tenía mucho que decir también. No necesito que nadie salga a defenderme. Lo que me molestó fue el hecho de que lo tomaran tan en serio en las redes sociales. De donde vengo y la mujer que soy, mejor que te mantengas firme en lo que dijiste. Lo mismo sucede detrás del escenario en la WWE, me mantengo en lo que soy y en lo que creo y maldita sea si voy a quedarme atrás y dejar que alguien lo tome en serio. La trama es una cosa, pero maldita sea si piensas que puedes venir a mí, en las redes sociales o en mi cara, y no voy a decir lo que debe decirse y lo que debe hacerse.

Sargento Slaughter, te hablo a ti y a tu hija, de la cual no sé cuál es su nombre, no me importa en lo más mínimo, solo recuerdo cómo se ve. Si vas a contar una historia, asegúrate de contarla completa. No cuentes la mitad, eso hace que parezca algo que no es. Cuéntales que se te abordó, se te habló y que todo estaba en marcha, antes de que decidieras por alguna razón, que no es asunto mío porque no me importa, actuar como si no tuvieras ni idea, cariño, ¿dónde quedó ese respaldo de trasfondo militar que dices tener?».