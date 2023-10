ETU Wrestling anuncia evento para diciembre

La empresa de lucha libre independiente Expect The Unexpected ha anunciado a través de sus redes sociales el evento de su segundo aniversario que tendrá lugar en el mes de diciembre.

ETU Wrestling presentará “Just Gettin’ Warm” el sábado 16 de diciembre. El gran espectáculo de aniversario será parte de un evento doble con ICW No Holds Barred, ambos se llevarán a cabo en el Heart Ballroom en Newark, Nueva Jersey. Los boletos salen a la venta este viernes 13 de octubre a las 2 p.m. ET.

We celebrate 2 Years of ETU on Saturday December 16th.

Part of a massive double header with @ICWNHB at the Heart Ballroom.

Tickets for “Just Gettin’ Warm” go on sale THIS FRIDAY 10/13, 2pm ET at

