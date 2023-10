Allie Katch hará su regreso a Limitless Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Limitless Wrestling, ha anunciado a través de sus redes sociales que después de dos años de ausencia, la luchadora Allie Katch regresará a la compañía a finales de este mes.

Katch competirá en “Fresh Blood ’23” de Limitless Wrestling el sábado 28 de octubre en Yarmouth, Maine. Allie apareció por última vez para Limitless en la edición 2021 de la Copa Vacationland contra Davienne en acción fuera del torneo. También compitió en el primer evento “Fresh Blood” en 2019.

Otros combates anunciados para este evento son Ortiz contra Dezmond Cole, Channing Thomas contra Ace Romero y WARHORSE contra Hazard

