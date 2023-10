La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento Friday The 13th, el cual tuvo lugar el 13 de octubre, desde The NYC Arena en Queens, New York. El evento fue transmitido en vivo por WatchOnPremier.

House of Glory es conocida por su enfoque innovador en la lucha libre, y este evento no fue la excepción. Los luchadores demostraron su creatividad y habilidad en el ring, y la producción del evento fue de alta calidad, lo que permitió que los fanáticos disfrutaran de una experiencia de visualización inolvidable.

Resultados House of Glory Wrestling

HOG Tag Team Title Match: Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) retuvieron ante Cashflow Inc (Encore & Ken Broadway) Carlos Ramirez venció a O’Shay Edwards Idris Jackson (w/Dr. Hilary P. Wisdom) venció a Joey Silver Suicidal 6 Way Cruiserweight # 1 Contenders Match: Kevin Blackwood venció a J Boujji, Roachie Roach, Dezmond Cole, Jay Armani, & Raheem Royal HOG Cruiserweight Title Match: Nolo Kitano retuvo ante Michael Fain Kiki Van Gough venció por descalificación a Leila Grey Mike Santana venció a Rocky Romero Non-Title Match: Minoru Suzuki venció a HOG Crown Jewel Champion Charles Mason