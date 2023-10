Tyson Fury: «El boxeo es más fácil que la WWE»

«Llevo 15 años en esto, lo cual es mucho tiempo. Sé que no durará para siempre. Y es cierto, he tenido algunas etapas exitosas en la WWE. Todavía hay muchas oportunidades allí.» «Es una experiencia asombrosa estar allí. En este momento, estoy muy ocupado con el boxeo. Todavía estoy activo y en la cima de mi profesión elegida, por lo que mi enfoque estará en ello. Después de eso, ya veremos.» Tyson Fury realizaba recientemente estas declaraciones sobre su presente y su futuro.

Embed from Getty Images

► Tyson Fury y la difícil WWE

Un presente enfocado en el boxeo y un futuro que puede que lo esté en WWE. Una compañía, continuando con un nuevo pronunciamiento de The Gipsy King en ESPN donde encuentra una labor más difícil que la de boxear. Y no es una sorpresa pues si bien ser uno de los pesos completos más grandes de la historia del pugilismo este deporte requiere de menos elementos que la lucha libre profesional, que no solo es más exigente físicamente sino también necesita de actuación.

«La WWE es demasiado difícil para mí. El boxeo es mucho más fácil que la WWE. Es muy físico y agotador para el cuerpo. En la WWE, recibir golpes en el suelo y todas esas cosas. Prefiero moverme en el cuadrilátero y esquivar golpes».

En el pro wrestling tienes que dar puñetazos pero también patadas, codazos, rodillazos, no solo en estático sino también en carrera, o esperando la colisión con un oponente que corre a toda velocidad, o incluso saltando desde lo alto de esquina. También están los agarres, las palancas, los candados. Por no hablar de los incontables movimientos, entre ellos los remates, o la cuestión artística. Es comprensible lo que apunta Tyson Fury. Veremos si se une a WWE próximamente.

Tyson Fury peleará con Francis Ngannou el 28 de octubre y posteriormente con Oleksandr Usyk.

👑 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐀𝐃𝐃𝐄𝐒𝐓 👑#FuryNgannou is coming to @ESPNPlus PPV on Oct. 28 at 2PM ET 📺 pic.twitter.com/r91703tJKa — Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2023