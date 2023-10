Tyson Fury: «Hay muchas oportunidades en la WWE»

Tyson Fury peleará con Francis Ngannou el 28 de octubre y posteriormente con Oleksandr Usyk. Pero sabe que su carrera en el boxeo está próxima a terminar.

Pero fuera del deporte donde se ha convertido en uno de los mejores pesos completos de todos los tiempos también tiene grandes oportunidades, por ejemplo, en WWE.

► El futuro de Tyson Fury

De ello estuvo hablando recientemente The Gipsy King en Sports Illustrated:

«Llevo 15 años en esto, lo cual es mucho tiempo. Sé que no durará para siempre. Y es cierto, he tenido algunas etapas exitosas en la WWE. Todavía hay muchas oportunidades allí.»

No obstante, aclara que en estos momentos aún está enfocado en el boxeo:

«Es una experiencia asombrosa estar allí. En este momento, estoy muy ocupado con el boxeo. Todavía estoy activo y en la cima de mi profesión elegida, por lo que mi enfoque estará en ello. Después de eso, ya veremos.»

Tyson Fury no ha dejado de hablar de WWE desde su última aparición, al igual que desde dentro de la compañía lo han hecho de él, como Roman Reigns:

“Creo que está hecho al 100 por ciento para lo que hacemos. Es un deportista, es un showman, es un gran artista. Tiene una profunda, ya sabes, una gran experiencia de lo que se necesita para ser ese tipo, para estar en esa posición. Así que creo que es solo cuestión de tiempo y, obviamente, de lo que él quiere hacer. Así que creo que encajaría perfectamente, con seguridad”.

Recordemos que los dos tuvieron la ocasión de estar cara a cara en Clash at the Castle 2022, donde The Tribal Chief retuvo el Campeonato Universal Indiscutible WWE ante Drew McIntyre, con quien el boxeador británico cerró la noche festejando. El mismo Rey Gitano decía a primeros de año que pronto habría una nueva edición de dicho Premium Live Event.