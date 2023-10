Durante el episodio de AEW Dynamite del 10 de octubre, Bryan Danielson, Adam Copeland y Saraya lucharon los tres en combates mano a mano; The American Dragon venció a Swerve Strickland para ser retador al Campeonato TNT, The Rated-R Superstar tuvo su debut en la empresa derrotando a Luchasaurus, y The Anti-Diva perdió ante Hikaru Shida el Campeonato Mundial Femenil. Aprovechando la ocasión, se tomaron una foto juntos que encantó a los fans.

► La foto

Y de ella estuvo hablando, y bromeando, Danielson recientemente en Sports Nightly. Cabe mencionarse que los tres luchadores comparten un montón de cosas, desde que trabajan juntos en AEW como lo hicieron en WWE, que cambiaron una compañía por la otra, o que sufrieron graves lesiones en sus cuellos que provocaron sus retiros, los cuales, durante años, parecían definitivos. Hay mucho detrás de esta imagen que ha estado dando vueltas.

«Fue una revelación impresionante, porque los tres teníamos combates programados para el martes, y estábamos en el ring antes del espectáculo, calentando y demás, y de repente, Saraya fue la primera en darse cuenta y dijo: ‘Oigan, todos estamos en el ring juntos y tenemos combates esta noche. Esto es surrealista porque, en diferentes momentos, a cada uno de nosotros nos dijeron que nunca volveríamos a luchar’.

«Bromeé diciendo que si sumamos nuestros tres cuellos, ni siquiera tendríamos un cuello completo. Es asombroso y también es un testimonio de los avances en tecnología médica, pero también del hecho de que los tres fuimos informados de que no deberíamos seguir luchando, y sin embargo, seguimos luchando, ¿verdad? Una cosa llevó a la otra. Cuando escuchas que alguien más ha logrado regresar, piensas: ‘Bueno, tal vez yo también pueda regresar’, y ese tipo de historias reforzantes nos ayudan a todos.»

