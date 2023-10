Bryan Danielson, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, tiene un consejo para los jóvenes del pro wrestling. Lo comparten en su reciente entrevista en Sports Nightly, la misma en que decía que Swerve Strickland es alguien especial, así como en que adelantaba que puede que su brazo nunca vuelva al 100%.

► El consejo de Bryan Danielson

«Así que en mi opinión, cuando eres más joven y estás aprendiendo el oficio, necesitas luchar en más combates. Esa es mi opinión. Una de las cosas que me fue muy útil fue que solía ir a luchar a Inglaterra… Iba a Inglaterra durante siete meses. Hubo un momento en el que luché, creo que fueron como 28 combates en 17 días, o algo así, y lo hice durante seis meses, ¿verdad? Iba y luchaba en espectáculos para las multitudes de Butlins, que no son fanáticas de la lucha. Ellos pagan por unas vacaciones de una semana donde pueden venir y el entretenimiento está incluido, y resulta que la lucha es parte de eso. Así que ni siquiera son fanáticos de la lucha, pero tienes que entretenerlos y cosas por el estilo a través de la lucha, y ese tipo de cosas realmente me convirtieron en el luchador que soy hoy. Cuando comencé, era muy bueno en los aspectos técnicos de la lucha, pero lo que me resultaba más difícil era la personalidad y la interacción con el público, y cosas por el estilo».

«Nadie sale de la escuela de lucha siendo un luchador perfecto. Siempre hay cosas en las que debes trabajar. Incluso si eres la persona más atlética del mundo o la más carismática del mundo, todavía tienes cosas en las que debes trabajar, y debes ser capaz de trabajar en esas cosas en lugares donde no hay un millón de personas viéndote, ¿sabes? También creo que en esta época, si estás en la televisión, y muchos de nuestros talentos más jóvenes están en las redes sociales todo el tiempo. Si eres más joven y no tienes tanta experiencia, la gente te destrozará, sin importar lo bueno que seas para el nivel en el que te encuentres en tu carrera, ¿verdad? Mira a Daniel García, que creo que tiene 24 años, pero podría estar equivocado. O mira a MJF, que solo tiene 27. Mira a estos tipos y la gente dirá: ‘Oh, no es esto’ o ‘no es aquello’. A veces, la gente se lo toma personalmente.

«En mi opinión, quiero decirles: ‘Chicos, están en sus veinte, lo están haciendo genial y debido a que las redes sociales son una gran cosa, y no lo eran cuando yo tenía 26 o 27 años, ¿verdad? Nadie me estaba destrozando cuando tenía 26 o 27 años. En la época actual, la gente lo hace, especialmente si estás en la televisión nacional. Por lo tanto, creo que tener muchas repeticiones es importante. Creo que tener muchas repeticiones donde menos personas te critiquen también es una herramienta útil para aprender a hacer esto lo mejor que puedas.»