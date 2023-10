«Swerve Strickland es alguien especial», asegura Bryan Danielson

Si Bryan Danielson luchó el sábado en Collision contra Christian Cage por el Campeonato TNT fue debido a que venció el martes a Swerve Strickland en Dynamite.

Ambos no tenían una rivalidad sino que la AEW se sacó de la manga un combate entre ellos que fue fantástico, como era de esperar, aunque hubiera sido todavía mejor de tener la oportunidad de desarrollar una historia.

Puede que en otro momento. Por ahora, The American Dragon está lidiando con The Captain Charisma, Luchasaurus, Nick Wayne, Ricky Starks y Big Bill mientras The Realest One está ocupado con Adam Page.

► Bryan Danielson elogia a Swerve Strickland

Dicho esto, el haber colisionado con él solo en una ocasión, sumado a todo lo que ha podido ver en sus combates y segmentos, además de lo ocurrido entre ellos fuera de la narrativa All Elite, le ha valido a Danielson para ver que Strickland es alguien especial.

De esa manera lo califica en una reciente entrevista en Sports Nightly:

«El 10 de octubre fue la primera vez que estuve en el ring con Swerve, y lo había visto luchar antes, y es ese siguiente nivel de excelencia, ¿sabes a lo que me refiero? Verlo es una cosa, estar en el ring con él es completamente distinto, pero ese tipo es realmente especial«.

Todavía no se sabe qué estarán haciendo los dos luchadores en el Dynamite de esta semana, o si estarán en el programa. Pero dado que Danielson está lesionado probablemente siga estando reservado para seguir siendo la estrella de Collision. En cambio, es de suponer que Strickland seguirá con su trama con Page. ¿Y si participan ambos en la batalla real por una oportunidad por el anillo de MJF?

