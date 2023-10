Swerve Strickland es uno de los luchadores de AEW a los que un servidor más disfruta viendo, escuchando y leyendo pues además de poseer un admirable talento en las cuerdas tiene una verdaderamente interesante mente creativa. Quién sabe qué estaría haciendo en WWE de no haber sido despedida toda la facción Hit Row.

En cambio, como All Elite nunca ha dejado de dar pasos adelante. Ha sido Campeón Mundial de Parejas, es el líder de la Mogul Embassy, venció a Adam Page en el PPV WrestleDream 2023 y acaba de luchar con Bryan Danielson por ser retador al Campeonato TNT. Veremos qué sigue para él a continuación.

► Cómo piensa Swerve Strickland

Y ese éxito está apoyando en gran parte en su proceso de pensamiento, en las metas y los planes que tiene en mente, así como también en sus expectativas y consecuentes sorpresas. De ello habla en su reciente entrevista en Grapsody.

«Nunca establecí metas realmente. Siempre las planteé a corto plazo. Nunca eran metas a largo plazo. Nunca era algo como ‘necesito ser el evento principal del pay-per-view más grande’. Las establecía como cosas simples, como necesito estar en este cartel, necesito ser una figura destacada en este espectáculo, necesito que mi rostro esté en el camión. Así que siempre me sorprendo cuando algo sucede. Por ejemplo, no pensé que iba a ganar el campeonato por equipos en AEW, simplemente se desarrolló de manera natural. El universo se encargó de eso y eso es lo que necesitaba en ese momento. Así que pensé, ‘Bien, genial. Ahora quiero asegurarme de tener el mejor combate por equipos en este pay-per-view’.

«Y, efectivamente, eso sucedió en AEW All Out. Fue como, ‘Vale, ¿qué podemos hacer con esto?’. Quiero establecer metas basadas en lo que tengo en este momento, y así es como funciona. Ahora, por ejemplo, derroté a Hangman en WrestleDream. Bien, ¿qué más puedo hacer con eso? Quiero establecer algunas metas a partir de eso y avanzar desde ahí. ‘All In’ no fue una meta que tenía. Fue algo que surgió. ‘Bien, quiero hacer algo con esto’. Así que ya veremos. Estoy surfeando la ola en este momento y, definitivamente, me adaptaré cuando sea necesario. Esa es mi perspectiva al respecto».

¿Futuro rival de Edge?: A Swerve Strickland le intriga la llegada de Adam Copeland a AEW.