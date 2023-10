Swerve Strickland es una de las piezas más relevantes de la programación de AEW en estos momentos -está rivaliando con el exCampeón Mundial Adam Page, acaba de tener un combate mano a mano con Bryan Danielson, y es el líder de la facción Mogul Embassy– pero no quiere conformarse, de hecho, tiene una gran meta: ser el primer campeón mundial negro de la compañía. Así lo señala en DAZN.

► El objetivo de Swerve Strickland

«Creo que es una historia, una posibilidad que se está discutiendo entre colegas en este momento. Es una semilla que planté y que quiero que crezca de forma orgánica. La historia no se trata de que AEW nunca haya tenido un campeón mundial negro, se trata de que quiero ganarlo. Quiero ser el primero y no estoy dispuesto a aceptar menos. Quiero ser el próximo, especialmente con el impulso que tengo actualmente. Quiero aprovechar todo eso para llegar a la cima.

«El título TNT es asombroso, y si puedo ganarlo y usarlo como impulso, tal vez incluso sostener ambos títulos. Christian está en un momento realmente alto en este momento, y si le quito el título, la gente enloquecerá y realmente creerá en mí. Nuestro campeón mundial de AEW ya sostiene dos cinturones, y yo quiero hacer lo mismo. Las posibilidades están ahí ahora«.

Ahora mismo, el contendiente al título máximo All Elite es Jay White, que se verá las caras con MJF en Full Gear 2023. Pero si Swerve Strickland sale victorioso de su historia con The Hangman puede que tenga un argumento para exigir una oportunidad de coronarse. La verdad es que en cuanto a talento y carisma no tiene nada que envidiar, también es alguien tremendamente creativo, así tanto siendo retador como siendo campeón podría ser fantástico.