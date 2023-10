Lo que AEW pretende con Místico vs. Rocky Romero

Ser asquerosamente rico te permite hacer realidad tus sueños, y Tony Khan verá contentado uno de ellos este próximo miércoles, cuando Místico, uno de sus luchadores favoritos, a quien pudo ver como Sin Cara en su debut sobre WWE, allá por marzo de 2011, haga lo propio bajo los focos de AEW.

Y este anuncio no habría generado tanto revuelo de no ser porque Místico tiene contrato con el CMLL, sempiterna rival de AAA. Hecho que se dice podría marcar el final de las relaciones entre AEW y la «Caravana Estelar», aunque no parece que vaya a provocar tal consecuencia, según expuso Dave Meltzer dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«En cuanto a cómo afecta la programación de Místico a la relación con AAA, por parte de AEW no se ve afectada. Trabajan con la impresión de que pueden programar a talentos de ambas empresas mientras no coincidan en el mismo ring».

► La «mejor lucha libre del mundo» en AEW

Ahora, durante la última edición de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ofrece una interesante previa del Místico vs. Rocky Romero que se emitirá el viernes en AEW Rampage.

«La idea, por lo que tengo entendido, es hacer de esto una auténtica lucha de la Arena México, con imágenes de la Arena México y música de la Arena México».

Por el vídeo con el que AEW vende la contienda, estamos ante una suerte de reintroducción de la lucha mexicana en el producto de la casa Élite, y no es casual que se realice desde Texas, donde el arte del pancracio luce más cercano para sus habitantes que en cualquier otro estado de EE.UU.

Esperemos suponga el inicio de una colaboración más sustanciosa que la que AEW ha mantenido hasta ahora con AAA y llevan a cabo, por ejemplo, un show conjunto en tierras aztecas, mediante el cual la promotora estadounidense captaría nuevos seguidores, abriéndose paso en un mercado, el latino, un tanto maltratado por el manejo de la mayoría de gladiadores y gladiadores oriundos de México que trabajan para ella.