Acusan fraude en evento en México donde se presentaría Jeff Hardy, Kurt Angle y Kelly Kelly

El evento OkPlay Monterrey, programado para realizarse el 13 y 14 de diciembre en el Salón de la Casa del Obrero CTM en Monterrey, Nuevo León, anunció su suspensión hasta el mes de mayo, decisión que desató una ola de inconformidad entre los aficionados que habían adquirido boletos y convivencias.

Tras el anuncio, múltiples asistentes solicitaron el reembolso de sus pagos; sin embargo, la organización negó la devolución argumentando que el evento únicamente fue pospuesto y que las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Esta postura generó molestia entre los compradores, quienes aseguran que ya no desean asistir y buscan recuperar su dinero.

► ¿Jeff Hardy no sabía del OkPlay Monterrey?

El cartel anunciado incluía a figuras como Alberto el Patrón, Cibernético, Dr. Wagner Jr., LA Park y otros talentos mexicanos. Además, se promocionó la participación internacional de Kurt Angle, Kelly Kelly y Jeff Hardy.

No obstante, la polémica aumentó cuando aficionados contactaron a Matt Hardy para preguntar si su hermano Jeff realmente asistiría. El luchador respondió públicamente que Jeff no tenía conocimiento del evento, señalando que se trataba de publicidad falsa, lo que elevó aún más las dudas sobre la seriedad de la organización.

NOT TRUE. Jeff’s never been booked for Mexico. https://t.co/eeBK67DT95 — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) December 10, 2025

El descontento continúa creciendo en redes sociales, donde fans afectados denuncian la falta de respuestas claras y la negativa de los organizadores a procesar reembolsos. Muchos de ellos reportan que han solicitado la devolución sin obtener una solución satisfactoria.

De momento, la situación permanece en el aire. La administración de OkPlay Monterrey sostiene que el show se realizará en mayo, mientras que los asistentes exigen que se respeten sus derechos como consumidores y se otorguen los reembolsos correspondientes. El conflicto sigue abierto y sin una resolución próxima.