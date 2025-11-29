Andrade contra Dave Meltzer: «Otra de tus mentiras»

El luchador Andrade y el periodista Dave Meltzer intercambian declaraciones cuando «El Ídolo» corrige al editor en jefe del Wrestling Observer. No es la primera vez que el guerrero de México se muestra públicamente en desacuerdo con la información que comparte Meltzer.

► Andrade contra Dave Meltzer

@davemeltzerWON I didn’t sign any contract! Sir, you say it with such certainty, that I signed a contract, when that’s just another one of your lies.

Do some more research, Sir. I was in negotiations to sign because Mr. Tony Khan and the AEW team were having good discussions,… https://t.co/mhCqw3nXzo — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 29, 2025

Dave Meltzer: “La otra cosa que [Andrade] dijo y que no tiene sentido es que afirmó que dejó WWE en muy buenos términos.”

Bryan Álvarez: “¿Ah, sí? Lo despidieron. Yo nunca he sido despedido en buenos términos, no sé tú.”

Andrade: «¡Yo no firmé ningún contrato! Señor, usted lo dice con tanta seguridad, que firmé un contrato, cuando eso es solo otra de sus mentiras. Haga un poco más de investigación, señor. Yo estaba en negociaciones para firmar porque el señor Tony Khan y el equipo de AEW estaban teniendo buenas conversaciones, y llegamos a un acuerdo excelente. Estoy especialmente agradecido con TK y con AEW en general. Luego recibí una cláusula de no competencia después de mi debut en AEW y de mi primera lucha en Tijuana (The Crash), pero quiero aclarar que no sabía si ese era el problema con WWE (honestamente, no sé la respuesta a eso). ¡¡¡Lo mejor para usted!!!”.

You said «we know!!» Next time, you say «they know!!» https://t.co/Uiq2FBblXc — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) November 29, 2025

Dave Meltzer: «Excepto que yo no dije eso en absoluto«.

Andrade: «Dijiste ‘¡Sabemos!’. La próxima vez, mejor que digas ‘¡Saben!'».