Se anuncia primer evento de AAA en FOX para 2026

Lucha Libre AAA Worldwide dio un paso decisivo en su expansión internacional al confirmar que debutará en vivo por FOX el próximo 17 de enero de 2026. El histórico evento se llevará a cabo en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, comenzando una nueva era dentro de la lucha libre en México.

Este estreno marca el inicio de un acuerdo multianual que permitirá la transmisión de eventos en vivo, producciones semanales y espectáculos estelares, incluido Triplemanía, a través de las plataformas FOX, FOX en Tubi y FOX One. Los boletos ya se encuentran disponibles mediante Boletomovil.

► El debut en FOX: un impulso continental para AAA

El evento inaugural en la señal de FOX incorporará a las máximas figuras de la empresa como Mr. Iguana, Psycho Clown, el Hijo del Vikingo, La Parka, Pagano, el Hijo de Dr. Wagner Jr., además de la presencia de luchadores de WWE como el Grande Americano, Lola Vice, Dragon Lee, Dominik Mysterio, Rey Fénix, Penta y Rey Mysterio.

Este evento llegará a millones de espectadores de México, Centroamérica y Sudamérica (excepto Brasil), por medio de estas plataformas de FOX.

► Una alianza estratégica impulsada por la expansión mediática

La asociación fue anunciada el 25 de noviembre de 2025 como parte del crecimiento de FOX Corporation en territorio mexicano. Según la empresa, integrar a Lucha Libre AAA a su catálogo responde a su estrategia de diversificación deportiva y a la necesidad de atraer audiencias masivas y de alta fidelidad.

El acuerdo también cuenta con el aval de WWE, que ha respaldado la expansión global de AAA y facilitado el contacto directo con FOX para construir un plan de difusión a largo plazo.