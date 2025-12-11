Samoa Joe retiene el Campeonato Mundial de AEW ante Eddie Kingston

El enfrentamiento entre Samoa Joe y Eddie Kingston partía con la expectativa de un combate recio, dominado por golpes secos y resistencia pura, y así fue desde el primer instante.

La lucha comenzó con golpes y ataques fuertes, pero un intento de intervención de Hook obligó al réferi a expulsarlo de ringside, dejando a ambos contendientes solos para medir fuerzas en un duelo directo.

Ya sin distracciones, Joe tomó rápidamente la iniciativa con su habitual contundencia, castigando con codazos y golpes al cuerpo. Kingston reaccionó frenando el embate con un rodillazo y un Bulldog, y en seguida ambos quedaron atrapados en un intercambio de Chops que evidenció la intensidad de la contienda.

El campeón rompió el equilibrio cuando conectó un Chop directo a la garganta que pudo haber inclinado definitivamente la balanza, pero Kingston respondió con otro que derribó a Joe, arrancando la ovación del público. Samoa retomó el control con un Powerslam que le dio una cuenta de dos y volvió a castigar con su ofensiva habitual.

► Momento clave: la rendición inevitable

Cuando Eddie empezaba a recuperar terreno, Samoa Joe consiguió cerrar la trampa definitiva. En un descuido del retador, el campeón atrapó a Kingston con el Coquina Clutch en el centro del ring. La presión fue insostenible y Eddie no tuvo otra salida más que rendirse, certificando la defensa titular de Joe.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Samoa Joe consolida aún más su reinado al frente de AEW, y tendrá que esperar al siguiente rival que intente destronarlo. Y por ahora, el futuro de Kingston es incierto, pues no parece que pueda tener una lucha más por el título.