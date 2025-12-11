Samoa Joe retiene el Campeonato Mundial de AEW ante Eddie Kingston

El enfrentamiento entre Samoa Joe y Eddie Kingston partía con la expectativa de un combate recio, dominado por golpes secos y resistencia pura, y así fue desde el primer instante.

La lucha comenzó con golpes y ataques fuertes, pero un intento de intervención de Hook obligó al réferi a expulsarlo de ringside, dejando a ambos contendientes solos para medir fuerzas en un duelo directo.

Ya sin distracciones, Joe tomó rápidamente la iniciativa con su habitual contundencia, castigando con codazos y golpes al cuerpo. Kingston reaccionó frenando el embate con un rodillazo y un Bulldog, y en seguida ambos quedaron atrapados en un intercambio de Chops que evidenció la intensidad de la contienda.

El campeón rompió el equilibrio cuando conectó un Chop directo a la garganta que pudo haber inclinado definitivamente la balanza, pero Kingston respondió con otro que derribó a Joe, arrancando la ovación del público. Samoa retomó el control con un Powerslam que le dio una cuenta de dos y volvió a castigar con su ofensiva habitual.

Momento clave: la rendición inevitable

Cuando Eddie empezaba a recuperar terreno, Samoa Joe consiguió cerrar la trampa definitiva. En un descuido del retador, el campeón atrapó a Kingston con el Coquina Clutch en el centro del ring. La presión fue insostenible y Eddie no tuvo otra salida más que rendirse, certificando la defensa titular de Joe.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Samoa Joe consolida aún más su reinado al frente de AEW, y tendrá que esperar al siguiente rival que intente destronarlo. Y por ahora, el futuro de Kingston es incierto, pues no parece que pueda tener una lucha más por el título.

