CMLL anuncia “Dream Matches Friday”: Castagnoli vs. Último Guerrero

El Consejo Mundial de Lucha Libre presentó oficialmente una función especial que se realizará el próximo viernes 19 de diciembre bajo el nombre Dream Matches Friday. El anuncio llega una semana después de que Claudio Castagnoli sorprendiera al vencer a Gran Guerrero y proclamarse Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL.

A raíz de esta derrota, Último Guerrero aseguró que haría todo lo posible por regresar el título a la empresa, lo que llevó a pactar la lucha titular para la nueva función especial. El evento también incluirá otros encuentros destacados que suman atractivo al cierre de año del CMLL.

► Cartel oficial del evento hasta el momento

► Antecedentes del combate estelar

La victoria de Castagnoli sobre Gran Guerrero sacudió al CMLL que ya ha entregado campeonatos a AEW, especialmente por tratarse del segundo trofeo que se lleva el suizo, pues ya se hizo del Grand Prix Internacional 2024. El triunfo provocó una inmediata reacción de Último Guerrero, quien expresó públicamente su intención de devolver el campeonato al CMLL.

La lucha entre ambos promete choque de estilos, fuerza y experiencia, donde ninguno de los dos gladiadores dejará nada a la suerte.

► Duelos mano a mano entre CMLL y AEW

La cartelera también contará con la defensa del Campeonato Mundial Histórico Welter, donde Máscara Dorada se medirá a «Speedball» Mike Bailey en un duelo que combina velocidad, técnica y lucha aérea. Además, la presencia de Kevin Knight frente a Neón agrega un componente internacional juvenil a la función.

Cabe reasaltar que estos luchadores ya se han enfrentado, pero en duelos de parejas por lo que los mano a mano sin duda marcan un momento importante para los cuatro luchadores.

► CMLL busca cerrar con duelos interesantes el 2025

Dream Matches Friday se perfila como una de las funciones más llamativas del último tramo del año, con la combinación de estrellas internacionales, luchadores emergentes y la disputa del campeonato máximo como eje central de la narrativa.

Con esta función, el CMLL busca cerrar el 2025 con un evento de alto nivel, reforzando su apuesta por el talento global y la renovación constante dentro de sus divisiones.