¿Acosó a Dana White? Francis Ngannou responde

por
Dana White

En una entrevista reciente el presidente de la UFC, Dana White, contó que él y Hunter Campbell, director comercial de la compañía de MMA, tuvieron un altercado físico con el peleador y boxeador de peso completo Francis Ngannou (cuando estaba formaba parte de la empresa donde fue campeón mundial):

“Estaba cabreado porque no consiguió los 50.000 $ en su última pelea, porque no recibió el bono de la noche. Le dije: ‘Francis, no te lo dieron por esto, por aquello…’ y él está en mi oficina discutiendo conmigo. Yo le digo: ‘Este tipo consiguió esto, este tipo consiguió aquello y por estas razones’. La conversación se termina y empiezo a irme, y él me agarra de la camiseta y me empuja de vuelta a mi oficina. Y le dije: ‘Quita tus malditas manos de encima de mí’. En la cara de este tipo, en sus ojos y en cómo estaba actuando, pude ver quién demonios es realmente este tipo”.

“Mi colega Hunter, estaban hablando de algo, puede que incluso fuera lo mismo [del bono]. Cuando Hunter empezó a alejarse, Francis lo agarró por la maldita parte de atrás del cuello y lo tiró hacia atrás diciéndole: ‘Aún no hemos terminado de hablar’. Este tipo no es buena persona. Es un mal tipo”.

Embed from Getty Images

► La respuesta de Francis Ngannou

Ariel Helwani preguntó a Ngannou por estas palabras de White, veamos cuál fue su respuesta:

«En algún momento, se vuelve muy molesto tener que ser responsable de lo que dice la gente. Básicamente, si Dana dice esto, entonces tengo que salir a defenderme de lo que dijo Dana, o quien sea. Creo que, diga lo que diga, si él está en paz con ello, está bien… No, no lo considero importante [responder]. No lo considero necesario. En algún momento lo fue, pero con el tiempo ya no. Quizá me estoy haciendo viejo. Tengo menos energía para dramas o para esas cosas. Solo quiero estar en paz y que la gente me deje en paz. Eso es todo”.

“Si cada vez que alguien dice algo sobre ti tienes que responder, va a ser complicado. Como dije, con el tiempo simplemente me cansé de esas cosas. Realmente lo vi y pasé de largo. Lo dejé pasar. Ni siquiera estaba pensando en ello… debería haber pensado que tú me lo ibas a preguntar, obviamente, pero ya estoy muy lejos de todo eso”.

Embed from Getty Images

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos