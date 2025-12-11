¿Acosó a Dana White? Francis Ngannou responde

En una entrevista reciente el presidente de la UFC, Dana White, contó que él y Hunter Campbell, director comercial de la compañía de MMA, tuvieron un altercado físico con el peleador y boxeador de peso completo Francis Ngannou (cuando estaba formaba parte de la empresa donde fue campeón mundial):

“Estaba cabreado porque no consiguió los 50.000 $ en su última pelea, porque no recibió el bono de la noche. Le dije: ‘Francis, no te lo dieron por esto, por aquello…’ y él está en mi oficina discutiendo conmigo. Yo le digo: ‘Este tipo consiguió esto, este tipo consiguió aquello y por estas razones’. La conversación se termina y empiezo a irme, y él me agarra de la camiseta y me empuja de vuelta a mi oficina. Y le dije: ‘Quita tus malditas manos de encima de mí’. En la cara de este tipo, en sus ojos y en cómo estaba actuando, pude ver quién demonios es realmente este tipo”.

“Mi colega Hunter, estaban hablando de algo, puede que incluso fuera lo mismo [del bono]. Cuando Hunter empezó a alejarse, Francis lo agarró por la maldita parte de atrás del cuello y lo tiró hacia atrás diciéndole: ‘Aún no hemos terminado de hablar’. Este tipo no es buena persona. Es un mal tipo”.

► La respuesta de Francis Ngannou

Ariel Helwani preguntó a Ngannou por estas palabras de White, veamos cuál fue su respuesta:

«En algún momento, se vuelve muy molesto tener que ser responsable de lo que dice la gente. Básicamente, si Dana dice esto, entonces tengo que salir a defenderme de lo que dijo Dana, o quien sea. Creo que, diga lo que diga, si él está en paz con ello, está bien… No, no lo considero importante [responder]. No lo considero necesario. En algún momento lo fue, pero con el tiempo ya no. Quizá me estoy haciendo viejo. Tengo menos energía para dramas o para esas cosas. Solo quiero estar en paz y que la gente me deje en paz. Eso es todo”.

“Si cada vez que alguien dice algo sobre ti tienes que responder, va a ser complicado. Como dije, con el tiempo simplemente me cansé de esas cosas. Realmente lo vi y pasé de largo. Lo dejé pasar. Ni siquiera estaba pensando en ello… debería haber pensado que tú me lo ibas a preguntar, obviamente, pero ya estoy muy lejos de todo eso”.

