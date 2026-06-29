Forbidden Door: Team Briscoe venció a MJF y sus secuaces

Esta noche, en la onceava lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo el Team Briscoe (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Konosuke Takeshita y Darby Allin) se llevó la victoria en una caótica y brutal lucha de jaula redonda gracias a la traición de Andrade el Ídolo.

► Momentos clave

En un auténtico manicomio que recordó las épocas más extremas de la mítica ECW, el Team Briscoe derrotó al equipo DCMJF (MJF, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle, Kazuchika Okada y Andrade el Ídolo) estrenando una imponente estructura: una nueva jaula redonda que rodeó el ring dando espacio extra en ringside para desatar una carnicería inolvidable.

La estipulación permitió todo tipo de armas y momentos bizarros impulsados por el uso de mochilas personalizadas: Locura con mochilas, tachuelas y... ¡jugo de limón! Kyle O’Reilly sacó un Nintendo y usó el cable del control como látigo. Mark Briscoe regó cientos de tachuelas en la lona, superficie sobre la cual cayeron O’Reilly y Darby Allin tras brutales castigos de los rudos. Orange Cassidy frenó a MJF con un faul usando una escoba y abrió un paquete sorpresa enviado por Willow Nightingale: ¡pedazos de limón que el equipo usó para exprimir su jugo sobre las heridas sangrientas de Kyle Fletcher!

El encuentro también regaló un espectacular choque de pesos pesados entre Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, quien castigó a Fletcher y Okada con un doble suplex alemán, además de despachar a Fletcher con un destructivo Blue Thunder Bomb sobre una mesa.

El drama aumentó cuando MJF mandó abrir la «mochilota» de Roderick Strong, revelando que Lio Rush estaba atrapado adentro. Rush salió disparado a limpiar la casa, pero tras ser distraído por el anillo de diamantes de MJF, Okada lo fulminó con el Rainmaker.

De inmediato, Jake Doyle y Kevin Knight metieron a Rush de vuelta a la mochila, la encadenaron y la lanzaron debajo del ring.

En los minutos finales, la espectacularidad aérea se apoderó de la jaula: Kevin Knight escaló hasta lo más alto de la estructura seguido por Darby Allin. Al abrir la mochila de Allin en las alturas, esta explotó, haciendo caer a Knight de forma brutal sobre una cama de mesas. Darby Allin capitalizó la destrucción lanzándose en un suicida Coffin Drop sobre el resto de los competidores en ringside.

El final: La traición de Andrade sentencia a MJF. ,ark Briscoe logró conectar su Jay Driller sobre MJF, pero Doyle interrumpió la cuenta con una silla. En ese momento, las diferencias internas en el equipo rudo explotaron. MJF y Andrade el Ídolo comenzaron a discutir fuertemente. MJF obligó a Andrade a sostener a Briscoe para golpearlo, pero el mexicano se apartó a propósito, provocando que el líder de DCMJF recibiera el impacto.

Acto seguido, Andrade le aplicó un faul a Doyle, se quitó la camiseta de la facción y abandonó el ring. Con MJF completamente desarmado y entregado, Mark Briscoe aplicó un definitivo Jay Driller para asegurar la cuenta de tres y la victoria para su equipo.

Calificación de la lucha: ★★★★★