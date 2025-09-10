Faby Apache cae ante Lainey Reid en en el torneo Speed

En la segunda lucha del Torneo para convertirse en retadora del Campeonato WWE Speed Femenil, Lainey Reid consiguió una importante victoria sobre la mexicana Faby Apache, asegurando su lugar en la siguiente ronda y acercándose al Campeonato Speed.

El combate comenzó con dominio de Apache, quien sorprendió a Reid con unas patadas, seguido de tijeras al cuello para sacarla del ring y un espectacular vuelo. Ya de regreso en el cuadrilátero, Lainey logró reaccionar con una patada que cambió el ritmo del duelo.

Ambas gladiadoras intercambiaron intentos de conteo rápido, pero Apache tomó ventaja castigando a su rival contra la lona y conectando una fuerte patada al rostro que estuvo cerca de darle la victoria. Reid se repuso con un nuevo ataque y buscó el triunfo, aunque la mexicana respondió con un suplex alemán que mantuvo la cuenta en dos.

► Natalya distrajo a Faby Apache

Cuando Apache parecía lista para sellar el combate, apareció Natalya en ringside para distraerla. Ese instante fue aprovechado por Reid, quien esquivó el ataque y conectó un knee strike definitivo para obtener el conteo de tres.

► ¿Que sigue para Lainey Reid y Faby Apache?

Con este resultado, Lainey Reid enfrentará a Candice LaRae en la siguiente ronda, donde se definirá a la retadora al título de Lola Vice.

Por su parte, Faby Apache no se quedará de brazos cruzados: buscará venganza ante Natalya en Worlds Collide, con la mira puesta en una oportunidad por el Campeonato Reina de Reinas.