WWE NXT 9 DE SEPTIEMBRE 2025 .— La veterana Faby Apache formará parte del torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed. La mexicana ya impresionó a los fans estadounidenses en su pasada aparición en Triplemanía debido a su experiencia y solidez técnica, y en este su debut con NXT tendrá como rival a Lainey Reid, quien ha mostrado un crecimiento constante en los últimos meses. Ambas buscarán avanzar buscando la oportunidad titular ante Sol Ruca. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

El Campeonato de Parejas NXT estará en juego cuando DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) defiendan ante Hank Walker y Tank Ledger. Los ex monarcas intentarán recuperar los cinturones que perdieron en Heatwave.

En una lucha para definir retadoras al Campeonato Femenil de Parejas WWE, veremos a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y/o Jazmyn Nyx) vs. The Culling (Tatum Paxley e Izzi Dame) vs. Sol Ruca y Zaria.

Un Flag Match pondrá cara a cara a Ethan Page y Tavion Heights.

Además, Je’Von Evans también verá acción en un mano a mano frente a Josh Briggs.

