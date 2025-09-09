Cody Rhodes estará en Wrestlepalooza

Conforme a lo que ya se rumoraba, las estrellas de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes, están listos para comenzar el rodaje de sus papeles en la película de «Street Fighter», y por ello, han sido apartados de la programación de la compañía con la finalidad de que ambas superstrellas puedan participar de las grabaciones. En la película, «The OTC» interpretará a Akuma, mientras que «The American Nightmare» interpretará a Guile.

► Triple H confirmó la presencia de Cody Rhodes en Wrestlepalooza

Cody Rhodes ha estado recientemente en Australia participando de las grabaciones de Street Fighter, pero recientemente se confirmó la fecha de su regreso a las pantallas de la WWE. Precisamente, durante su aparición en The Pat McAfee Show, Triple H promocionó el evento Premium en vivo del 20 de septiembre en Indianápolis, Wresltepalooza, y lanzó un spoiler directo, confirmando que «The American Nightmare» estará en el evento.

«Les daré un spoiler ahora mismo: Cody regresará a Indianápolis para WrestlePalooza«.

Cody Rhodes ha estado en una acalorada rivalidad con Drew McIntyre, quien lo sacó de las pantallas el mes pasado en SmackDown. Desde entonces, McIntyre ha centrado su atención en Randy Orton, pero se espera que esa historia se cierre en el episodio de SmackDown de esta semana, justo a tiempo para que el regreso de Cody reactive esta rivalidad.

A solo unos días de Wrestlepalooza, el regreso de Rhodes vuelve a generar expectativa, y aunque no ha sido anunciado de manera oficial, se prevé que defienda su título precisamente ante Drew McIntyre, sumándose a los otros encuentros de alto perfil que ya están pactados para el evento.