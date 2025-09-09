WWE RAW 15 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?



Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.

Hora local y plataforma (Raw — 15 sep 2025) Región / Ciudad Hora local (15 sep 2025) Plataforma / cómo verlo México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM) Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo) Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM) Panamá 19:00 Netflix (LATAM) Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM) Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM) Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM) Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM) Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM) Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (martes 9 sep) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (martes 9 sep) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local Islas Canarias 01:00 (martes 9 sep) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (martes 9 sep) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local Filipinas (Manila) 08:00 (martes 9 sep) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local Japón (Tokio) 09:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios) Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.