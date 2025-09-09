WWE RAW 15 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
WWE RAW 15 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo
Este lunes 15 de septiembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.

Tras el episodio del 8 de septiembre, celebrado en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, WWE llega a la semana previa a Wrestlepalooza. En este previo repasamos los resultados más importantes del RAW anterior, los anuncios confirmados y lo que podría definirse el lunes 16 de septiembre, a cuatro días del PLE en Indianápolis.

► El pasado lunes en WWE Raw

  • WWE RAW 8 de septiembre 2025 | Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez.
  • AJ Styles derrotó a El Grande Americano — final con intervención de Dragon Lee (***).
  • Raquel Rodríguez venció a Lyra Valkyria (***).
  • Rusev venció a Penta (**1/2)
  • Asuka (con Kairi Sane) venció a Nikki Bella (**1/2)
  • Bronson Reed (con Bron Breakker) derrotó a LA Knight en el evento estelar; al final Jey Uso atacó a LA Knight con una spear (**1/2)

► Momentos clave

  • WWE Raw ESENCIAL | AJ Lee y CM Punk vs. Becky Lynch y Seth Rollins rumbo a Wrestlepalooza.
  • Firma de contrato pendiente por el Campeonato Mundial Femenil entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer — Adam Pearce canceló la firma en el show, pero la lucha sigue programada para Wrestlepalooza.
  • Ausencia de Triple H esa noche; se reportó que tenía compromisos ajenos a televisión.
  • Roman Reigns quedó fuera temporalmente tras un ataque; se informó que estará fuera de TV durante septiembre.

► Cartelera WWE RAW 15 de septiembre de 2025

Cobertura y resultados WWE RAW 15 de septiembre de 2025 | Lyra Valkyria vs. Roxanne Pérez
WWE RAW 15 de septiembre de 2025.
  • Lyra Valkyria vs Roxanne Perez.
  • CM Punk y AJ Lee tendrán un nuevo careo  con Becky Lynch y Seth Rollins antes de Wrestlepalooza.
  • La historia entre LA Knight, Jey Uso y Bronson Reed podría tener más desarrollos en el show del 16.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

¿A qué hora inicia WWE RAW?

Fecha: lunes 15 de septiembre de 2025.
Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts.

Hora local y plataforma (Raw — 15 sep 2025)
Región / Ciudad Hora local (15 sep 2025) Plataforma / cómo verlo
México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix (transmisión en vivo en la mayoría de regiones de LATAM)
Estados Unidos — Ciudad de Nueva York (ET) 20:00 Netflix (Raw en vivo)
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix (consulte disponibilidad local)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 01:00 (martes 9 sep) Netflix (Reino Unido) — confirme horario local
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (martes 9 sep) Netflix (España & EU) — confirme disponibilidad local
Islas Canarias 01:00 (martes 9 sep) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (martes 9 sep) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 08:00 (martes 9 sep) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 09:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local (Netflix en algunos territorios)
Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (martes 9 sep) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)

Importante: desde 2025 Raw está disponible en vivo en Netflix en EE. UU., Canadá, Reino Unido y la mayoría de países de Latinoamérica y España; en otros territorios la plataforma o canal puede variar — confirma la disponibilidad local en la guía oficial de WWE o en tu servicio de streaming.

Consulta siempre la guía local por cambios de última hora o diferencias por decisiones de programación.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos