Josh Briggs impone su poder sobre Je’Von Evans en WWE NXT

La tensión entre Josh Briggs y Je’Von Evans alcanzó un punto de ebullición en el más reciente episodio de WWE NXT, donde ambos se enfrentaron en un combate. La rivalidad llevaba semanas creciendo después de que Briggs cuestionara la actitud de Evans, acusándolo de priorizar su carisma y presencia en redes sociales antes que demostrar su valía en el ring.

Todo comenzó cuando Evans, apodado “The Young OG”, irrumpió en escena exigiendo la presencia de Briggs. Éste respondió de inmediato, lo que dio pie a una pelea que la gerente general Ava convirtió en un combate oficial. Desde el inicio, Evans tomó la delantera con su estilo aéreo, sorprendiendo a Briggs con un handspring enziguri y un frog splash que casi le aseguraron la victoria temprana.

El ex campeón de parejas de NXT UK no tardó en imponer su poder físico, frenando a Evans con un tremendo derechazo, un crossbody y un slam que cambiaron el rumbo de la contienda. Pese a los cánticos de “¡Briggs, lárgate!”, Briggs dominó a base de fuerza, atrapando a su rival en un headlock y castigándolo con golpes secos.

► Josh Briggs se lleva la victoria

En la fase final del duelo, ambos se estrellaron contra la mesa de comentaristas, y cuando Evans parecía listo para rematar Briggs recurrió a la trampa. Sacó una cadena y la envolvió en su puño y conectó un brutal derechazo a la nuca de Evans, dejándolo noqueado para la cuenta definitiva.

¿Qué sigue para Josh Briggs?

Con este resultado, Briggs deja claro que busca consolidarse como una fuerza en NXT; sin embargo, la forma en que ganó el combate podría traer una revancha pues Evans no se quedará con las manos cruzadas.