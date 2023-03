Estamos trayendo últimamente bastante a Joy Giovanni a Súper Luchas así como acordándonos de la Era de las Divas en la WWE. Tanto una como la otra quedaron atrás hace mucho tiempo, en distintos momentos, y nada tienen que ver en la actualidad con la compañía de lucha libre profesional.

Pero no podemos evitar sentir interés cuando escuchamos (y leemos) a una persona que estuvo allí dentro contar historias, tanto positivas como negativas, que o bien no habían salido a la luz o bien no las recordábamos.

Hoy vamos con JBL, The Big Show y los escritores, haciéndonos eco, como anteriormente, de declaraciones de la antigua valet en Ring The Belle.

> Joy Giovanni se acuerda de la WWE

“Fue muy divertido. En realidad, una de las cosas divertidas es que me hice amiga de muchos escritores y el equipo porque estás mucho tiempo con ellos. Tuve una relación de broma con uno de los escritores que trabajaba principalmente en estos segmentos. Decía que era su trabajo llamarme todas las semanas y ver si podía convencerme de hacer lo que fuera que me habían preparado. Recuerdo que me dijo: ‘Siempre dices que sí’. Estoy como: ‘Bueno, soy actriz. No puedes decir que no me gusta este guión. No lo haré’. Simplemente estás como,:’Está bien, ¿qué me pongo para eso?’. Así que se sorprendieron de que yo estuviera dispuesta a hacer todas estas cosas. Fue un gran momento, y Show fue de gran ayuda para mí, Big Show. Me ayudó mucho en mi camino, diré.

Joy Giovanni managed to get in a WWE game without wrestling an actual match. Rosa Mendes has yet to make a debut. pic.twitter.com/JESlpOJTQl — Shady Divas Facts (@shadydivasfacts) May 29, 2015

“Una cosa que creo que es comúnmente un concepto erróneo es que la gente no sabe que estuve en la cajuela de esa limusina [la de JBL] todo el tiempo. Todo el tiempo que la limusina estuvo ahí afuera. Yo estuve ahí. De hecho, era una especie de amigo de Orlando (Jordan), y él había volteado hacia abajo el reposabrazos porque había acceso al maletero, es como un mecanismo de seguridad. Recuerdo que dijo: ‘¿Estás bien ahí dentro? ¿Vas a estar bien?’.

“En el último minuto, estaba escuchando el programa, y tuve que aflojarme lo suficiente, e hiperventilé con tanto éxito que casi me hiperventilé cuando estaba en esa camilla. Así que tengo que decirles, Show es un actor increíble. Él puede hacerte llorar de esa manera. Así que me hizo llorar. Fue muy bueno. Ese segmento fue divertido porque mucha gente no se da cuenta de que yo estaba en el coche todo el tiempo”.

