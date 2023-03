Ex Diva recuerda el infame Diss The Diva en WWE

La imagen que vemos arriba no tiene nada que ver con las Divas más allá de que algunas de las luchadoras que aparecen en ella, como Natalya o Tamina, lo fueron, pero sirve como recordatorio de cómo ha cambiado la división femenil de la WWE en los últimos años. Era necesario. Por tantos motivos. Hoy justamente nos acordamos de un episodio negativo de entonces, el infame Diss The Diva que ha quedado en la memoria colectiva de quienes vivieron, desde dentro o desde fuera, la Era de las Divas.

> El infame Diss The Diva

Durante el Monday Night Raw del 30 de agosto de 2004, se realizó un segmento en el cual todas las participantes del Diva Search atacaron verbalmente a una de ellas, Carmella DeCesare. María Kanellis, Christy Hemme, Amy Weber, entre otras, le dedicaron obscenos insultos sexuales que no vamos a repetir. Pero recordamos lo ocurrido porque la también ex Diva Joy Giovanni estuvo hablando de ello recientemente en el podcast Ring the Belle, entregando otra muestra de cuanto ha cambiado la industria para las mujeres.

“En ese entonces, la industria era completamente diferente. Era muy inaceptable [para una mujer] tener hijos. No era algo que la gente te dijera en voz alta, al igual que otros tipos de discriminación, pero si un agente, si un gerente, si la producción se enteraba de que tenías hijos, no eras deseable. No estarías a su entera disposición, por lo que no querrían eso.

“Nos dieron algunas pautas sueltas. Te lo haré saber, preguntamos: ‘¿Se nos permite decir cualquier cosa o tenemos algún límite?’. Y nos dijeron que dijéramos lo que quisiéramos, lo que en realidad causó otro gran revuelo, porque en ese momento, sin que nosotras lo supiéramos, el talento había comenzado a ser multado por usar blasfemias debido a la televisión por cable. No lo sabíamos. Nos dijeron: ‘Di lo que quieras’”.

¿Te acuerdas de aquel segmento?