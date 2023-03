Joy Giovanni trabajó en la WWE como una Diva en los 2000. De hecho, dejando a un lado sus demás apariciones en segmentos, solo tuvo una lucha, y fue años después de haberse retirado, cuando participó en la batalla real Miss WrestleMania en la edición 25 del mismo Evento Premium. Nunca llamó mucho la atención. Pero aún así trabajó con leyendas como The Undertaker, Kurt Angle, The Big Show o JBL. Ahora contiuamos en El Enterrador pues de él estuvo hablando la ahora médium psíquica en Ring the Belle.

You've been asking for it! Diva ICON Joy Giovanni joins Ring the Belle to Spill Some Tea!☕️ She discusses getting “outed” on TV, infamous "Diss the Diva" segment, airplane Incident, WrestleMania 25 Return, and more! https://t.co/yOP8G7Mj3K pic.twitter.com/qEUahSoEnE — DS Ring the Belle 🔔 (@ringthebelleds) March 18, 2023

> Joy Giovanni recuerda al Undertaker

“Quiero decir, no diría que él me entrenó. Fue una de las personas que estaba tratando de enseñarme, con toda su larga sabiduría, cómo recibir un golpe en la lona. Recuerdo que dijo: ‘Tienes que meter la barbilla, pero aterrizas plano con todo tu cuerpo a la vez’. Solo estaba como: ‘¿Qué significa eso?’. Estaba trabajando conmigo. Quiero decir, podrían haber sido… en mi memoria ahora, podrían haber sido 20 minutos. ¿Sabes a lo que me refiero? Me pareció mucho tiempo. Recuerdo que el resto del día y al día siguiente, ni siquiera podía girar la cabeza solo por tratar de aterrizar y tratar de hacerlo porque me gustaría hacerlo, pero tu cuerpo, naturalmente, no quiere dejarte caer de espaldas, y ese ring, si pesas 100 libras, no es tan hinchable, tengo que decírtelo”.

¿Recuerdas a Joy Giovanni en la WWE?