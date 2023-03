“Stardom in Takamatsu 2023” fue la función que la empresa Stardom presentó en el Takamatsu City General Gymnasium 2nd Stadium.

► “Stardom in Takamatsu 2023”

Himeka sostuvo un duelo más de su gira de despedida, esta vez superando a Ruaka. Tras el encuentro ambas se abrazaron.

En duelo de parejas, Stars (Mayu Iwatani y Hazuki) enfrentaron a Cosmic Angels (Tam Nakano y Natsupoi), aunque tras quince minutos de acciones no hubo ganadoras.

Oedo Tai (Natsuko Tora, Momo Watanabe y Starlight Kid) doblegaron a Donna del Mondo (Giulia, Maika y Mai Sakurai ) en una intensa refriega

En el turno principal, God’s Eye (Syuri, MIRAI y Ami Sohrei) pasaron sobre Queen’s Quest (Utami Hayashishita, Saya Kamitani y Miyu Amasaki). A pesar de que Amasaki cayó ante Syuri, pidió un duelo en mano a mano con ella lo más pronto posible.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN TAKAMATSU 2023”, 15.03.2023

Takamatsu City General Gymnasium 2nd Stadium

Asistencia: 358 Espectadores

1. Hanan y Saya Iida vencieron a Momo Kohgo y Yuna Mizumori (7:16) con un Iida Bridge de Iida sobre Kohgo.

2. Saki Kashima derrotó a Koguma (6:47) con la Kishikaisei.

3. Club Venus vs. Queen’s Quest: Mina Shirakawa y Mariah May vencieron a AZM y Lady C (10:23) con un Implant DDT de Shirakawa sobre Lady C.

4. Himeka Retirement Road: Himeka derrotó a Ruaka (8:14) con un Running Powerbomb.

5. STARS vs. Cosmic Angels: Mayu Iwatani y Hazuki vs. Tam Nakano y Natsupoi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. DDM vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Starlight Kid vencieron a Giulia, Maika y Mai Sakurai (14:18) con un Hitodenashi Driver de Watanabe sobre Sakurai.

7. God’s Eye vs. Queen’s Quest: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani y Miyu Amasaki (14:23) con un Blue Thunder de Sohrei sobre Amasaki.