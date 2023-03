Sigue en curso la gira de despedida de Himeka y en esta ocasión Stardom llegó al Tokyo Tama Mirai Messe con “Stardom in Hachioji”.

► “Stardom in Hachioji”

En choque de tercias, God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) doblegaron a STARS (Hazuki, Mayu Iwatani y Saya Iida). La impresionante MIRAI fue la encargada de finiquitar el duelo castigando a Iida con un letal Miramare Shock.

Siguió una confrontación de cinco contra cinco, donde Oedo Tai (Fukigen Death, Momo Watanabe, Natsuko Tora, Saki Kashima y Starlight Kid) pasaron sobre Queen’s Quest (AZM, Hina, Miyu Amasaki, Saya Kamitani y Utami Hayashishita). La jovencita Amasaki fue quien se rindió tras los recios castigos de Fukigen.

En la batalla principal, Donna del Mondo (Himeka y Maika) se impusieron a Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano). Princess Jumbo definió la contienda, doblegando a Natsupoi. Así, Himeka cobró venganza ya que Natsupoi la había vencido en un mano a mano que habían sostenido un día antes.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN HACHIOJI”, 11.03.2023

Tokyo Tama Mirai Messe

Asistencia: 512 Espectadores

1. 3 Way Battle: Lady C y Yuna Mizumori vencieron a Ram Kaichow (7:43) por DQ.

2. Club Venus vs. Oedo Tai: Mina Shirakawa y Mariah May derrotaron a Ruaka y Rina (9:18) con un Glamorous Collection MINA de Shirakawa sobre Rina.

3. DDM vs. STARS: Giulia, Mai Sakurai y Thekla vencieron a Koguma, Hanan y Momo Kohgo (9:13) con un Toxic Spider Death Drop de Thekla sobre Kohgo.

4. God’s Eye vs. STARS: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei derrotaron a Mayu Iwatani, Hazuki y Saya Iida (12:34) con un Miramare Shock de MIRAI sobre Iida.

5. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Saki Kashima y Fukigen Death★ vencieron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM, Miyu Amasaki y Hina (14:27) con un Reverse Cradle de Fukigen sobre Amasaki.

6. Himeka Retirement Road: Maika y Himeka derrotaron a Tam Nakano y Natsupoi (14:04) con un Running Powerbomb de Himeka sobre Natsupoi.