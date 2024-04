Estatus contractual de Drew McIntyre tras WrestleMania XL

Nunca había ganado Drew McIntyre un título mundial al calor del público, y lo que apuntaba a noche memorable el domingo de WrestleMania XL, acabó convertida en pesadilla para el escocés.

Consiguió deshacerse de Seth Rollins y conquistar el Campeonato Mundial de Peso Completo, pero su obsesión por CM Punk le costó, básicamente, su gran momento. El «Best in the World», harto de las provocaciones de McIntyre, le endosó varios golpes con su férula y esto (sin que Punk tuviera conocimiento previo de ello), le sirvió en bandeja de plata el canjeo éxitoso a Damian Priest.

Y para meter el dedo en la llaga, el lunes en Raw Punk también fue principal artífice de que McIntyre cayera derrotado ante Jey Uso, perdiendo una oportunidad titular por ese título que portó durante cuatro minutos.

Ante la concatenación de afrentas, McIntyre ha publicado hoy que nunca perdonará a Punk por todo el daño causado. Hablamos pues de una rivalidad que presumiblemente se consumará cuando el «Best in the World» tenga el alta competitiva.

► Drew McIntyre deshoja la margarita

La victoria de Drew McIntyre en WrestleMania XL y un consecuente reinado habrían despejado dudas definitivamente sobre su futuro, tras meses donde no se confirma su renovación con WWE, como recogimos hace dos semanas.

Hoy, una vez pasada WrestleMania XL, Fightful informa que McIntyre sigue sin rubricar tal continuidad en el otrora Imperio McMahon. Aunque, el medio añade, dentro de la empresa creen que McIntyre acabará por hacerlo antes de que el acuerdo concluya el próximo mes o el siguiente.

Lógicamente, si las intenciones de «The King of Claymore Country» no son las de cambiar de aires, apurará para obtener el mejor contrato posible, como otras Superestrellas han hecho anteriormente.

Y un indicativo de tal vía sea el anuncio de nueva edición de Clash at the Castle, a celebrarse desde Glasgow el 15 de junio. Escenario que no querrá perderse McIntyre y que parece diseñado para contentarlo con una nueva oportunidad por el título mundial, pues, asimismo, el gladiador aparece en la imagen promocional del show.