Bayley: «Rhea Ripley es única en la vida»

Bayley, la nueva Campeona WWE, se rinde ante Rhea Ripley, la Campeona Mundial de la WWE. Hubo un momento, después de que «The Role Model» ganara el Royal Rumble, en que parecía que podía elegir a «Mami» como su rival en WrestleMania XL, cuando esta le dijo que no debía ir a por ella. Quizá en otro momento les llegue la ocasión de verse las caras en el ring.

► Bayley de Rhea Ripley

«Rhea es única en la vida. Me da mucha envidia. Primero, la respeto mucho porque se deja la piel. Ustedes ven a The -judgment Day en cada programa como diez veces a lo largo de la noche. Eso no es fácil y a veces no siempre es divertido. Es muy duro. Tengo todo el respeto por todo el trabajo que hace.

«Además, hace unos combates increíbles. Es tan joven, tan atlética, hace un dropkick. Yo no puedo hacer un dropkick a las rodillas de alguien. Todo lo que hace me vuelve loca [risas]. Creo que, a medida que llega el momento de que las Four Horsewomen eleven la división y mejoren cada vez más, como queríamos desde el principio, me alegro de que lo haga alguien como Rhea Ripley y alguien como Bianca Belair, Liv Morgan, Zoey Stark.

«Hay tantas mujeres deseando salir ahí fuera. Candice LeRae finalmente está mostrando su cara por ahí. Todas las chicas de NXT. Roxanne Perez, Lyra [Lyra Valkyria]. Esto es exactamente lo que queríamos. Si ella está lista para asumirlo, estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de ver cómo sucede, pero, déjame tener mi maldito momento Rhea [sarcasmo]«, dijo la campeona durante la rueda de prensa del domingo de WrestleMania XL.