«Estoy muy contento. Soy un gran fan de Drew McIntyre«. Así reaccionaba The Rock a la victoria de Drew McIntyre en el Royal Rumble 2020. Tras coronarse Campeón WWE unos meses después en WrestleMania 36, McIntyre le agradecía haber creído en él: «(…) Creo que es interesante cuando los tipos como Vince McMahon y The Rock cuando ven algo en alguien que otros no o que tú no ves en ti mismo». Más tarde, el todavía monarca máximo lo desafiaba: «La verdad es que me encantaría enfrentarme a The Rock en cualquier sitio. (…) Vamos, The Rock, dame este combate«.

► Drew McIntyre avisa a The Rock

Entonces parecía imposible que pudiera suceder pero «The Final Boss» va a volver a luchar en WrestleMania 40 y quizá lo siga haciendo así que… nunca digas nunca. Y «The Scottish Warrior» está preparado para que ese combate se lleve a cabo. Así lo señala en The Scottish Sun cuando le preguntan por el regreso de la leyenda viviente a la WWE.

«Cuando se trata de The Rock, es increíble que aún tenga tanta pasión por nuestro negocio. Está en su sangre y, inevitablemente, se convirtió en una de las estrellas más grandes de todos los tiempos en nuestra industria y luego en la mayor estrella en el planeta Tierra, y aún así quiere regresar a la lucha libre. Solo puede ser algo bueno porque atrae tantos ojos adicionales y esas personas se convierten en nuevos fans, tal vez vinieron por The Rock y se quedaron por Drew McIntyre. Ya sea una lucha con él o estar en el mismo equipo que él, mientras la historia tenga sentido, ¿quién no querría ser parte de algo con The Rock?«.

McIntyre comenta también que agradeció personalmente a The Rock su apoyo y que aprecia poder intercambiar ideas con él:

«Ha mantenido los pies en la tierra y es muy inteligente cuando se trata de negocios, y soy muy afortunado de poder aprender de él«.

Echando la vista atrás, recordemos también lo que el escocés decía en 2022 sobre La Roca durante su rivalidad con Roman Reigns:

«(…) Y me agrada mucho The Rock, pero me va a doler profundamente cuando pase por encima de toda la familia, y entonces, tenga que ir a Hollywood, tocar la puerta de The Rock y decirle: ‘Lo siento, hermano’ y, luego, golpearlo en su propia casa porque así es la única forma en la que voy a poder quitarle ese título a Roman».