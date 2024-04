NJPW: Cartel «Wrestling World 2024 in Taiwan»

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para el evento «Wrestling World 2024 in Taiwan» que se presentará el fin de semana en Taipei.

► “Wrestling World 2024 in Taiwan»

El cartel completo quedó conformado por ocho duelos donde intervendrán luchadores de NJPW, Stardom y Puzzle. Este es el primer evento que celebra la naciente Federación de Lucha Libre Profesiona de Asia Pacífico (APFW) y significa el retorno de NJPW a Taiwán luego de ocho años.

En el turno inaugural, los elementos de la empresa Puzzle tendrán la oportunidad de mostrarse. El presidente Touyuu se enfrentará en mano a mano al campeón inaugural de Top of PUZZLE, Axe Wang. Hace unos días informamos que el actual monarca, Willy, defendió este cetro contra Hideyoshi Kamitani en un evento que BJW presentó con gran éxito en Taipei.

Se definieron los cuatro equipos que contenderán por el vacante Campeonato de Peso Abierto de Tercias NEVER. Por parte del Team NJPW, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin. United Empire conformó su equipo con Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman. Los Ingobernables de Japón integraron su tercia con Shingo Takagi, Yota Tsuji y BISHI. Finalmente, el último equipo retador es House of Torture (EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru).

En la primera lucha del cuadrangular, el TEAM NJPW chocará contra United Empire.

En seguida, tocará turno a Los Ingobernables de Japón y House of Torture enfrentarse para definir al segundo equipo finalista.

Como ya se había anunciado previamente, Stardom tendrá una lucha donde se medirán en mano a mano Starlight Kid vs. HANAKO.

Al término de la lucha por el Campeonato de Peso Jr. IWGP en Sakura Genesis, dos luchadores, DOUKI y Kosei Fujita retaron a SHO, por lo que se enfrentarán en un combate donde se determinará al oponente de SHO.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI), los flamantes monarcas de Parejas IWGP expondrán su cetro por primera ocasión, enfrentando a SANADA y Yuya Uemura de Just Five Guys.

En el turno principal, se dará la gran final del cuadrangular y se conocerá a los nuevos monarcas de tercias NEVER.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLING WORLD 2024 IN TAIWAN», 14.04.2024

Zepp New Taipei, Taiwan

0. puzzle Offer Match: Touyuu vs. Axe Wang

1. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Round 1: Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin vs. Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman

2. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Round 1: Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. «King of Darkness» EVIL, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Satoshi Kojima y Tiger Mask vs. El Desperado y Shoma Kato

4. Stardom Offer Match: Starlight Kid vs. HANAKO

5. IWGP Jr. Heavyweight Title Contendership: DOUKI vs. Kosei Fujita

6. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. SANADA y Yuya Uemura

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament – Final: