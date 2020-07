¿Estará finalmente Brock Lesnar en SummerSlam 2020?

Cinco minutos le bastaron a Drew McIntyre para hacerse con el codiciado Campeonato WWE en WrestleMania 36. Una forma de doblegar a Brock Lesnar que abrió la puerta a la revancha entre ambos gladiadores, en lo que supondría una historia cocinada desde Royal Rumble 2020, cuando McIntyre también fue el verdugo de "The Beast" allí, para regocijo del respetable.

Y precisamente el público es el gran factor que determinaría el regreso a las pantallas de Lesnar. Diversos reportes nos han llegado en los últimos meses acerca de cuál será la próxima cita en la que compita el veterano, con SummerSlam de lógico escenario, si tenemos en cuenta años precedentes. Desde que Lesnar inició su segunda etapa en WWE, ha acudido a todas las entregas de este histórico PPV, de ahí que muchos vean improbable que Lesnar se pierda SummerSlam el mes que viene.

Ya contrasté los reportes de Mike Johnson de PWInsider y Dave Meltzer el pasado mes. Por una parte, Johnson consideró que Lesnar no volverá a la programación de WWE hasta que los shows no vuelvan a lucir como antaño. Y por otra, Melzter dijo que, con o sin fanáticos en el Performance Center, "The Conqueror" formará parte del cartel de SummerSlam 2020.

Brock Lesnar en SummerSlam 2020

► La tercera vía acerca de Brock Lesnar en "The Biggest Party of the Summer"

Pero hoy, llama la atención el siguiente reporte de Ringside News.

«Brock Lesnar nunca tuvo un combate programado para SummerSlam. El plan siempre fue que se perdiera el evento. «Preguntamos a una fuente en la compañía acerca de si los planes para Lesnar fueron cancelados y nos contó que esa historia es una patraña. Los planes de SummerSlam no se desbarataron. Ni siquiera tenían un cartel para el evento hasta la semana pasada».

Ringside News no se caracteriza por su fiabilidad, y el sentido de mi nota es dejarlo patente. Comenzando por el hecho de que nadie ha comprado nunca que este medio tenga verdaderas fuentes dentro de WWE, pensar que Vince McMahon nunca contó con su mayor estrella —ahora que The Undertaker en teoría colgó las botas— para el considerado segundo PPV más importante del calendario luce inconcebible.

Nuestro colaborador Vicente Beltrán ya reveló que Lesnar tiene una cláusula de extensión de su contrato hasta el día posterior a SummerSlam, motivo de que habláramos de esa potencial revancha con McIntyre, entre otras posibilidades rumoradas.

Simplemente, parece que la evolución de la pandemia en EEUU dio al traste con las pretensiones (Florida registró el domingo un récord en contagios diarios), lo que casaría más con las informaciones de Johnson que con las de Meltzer. Pero en ningún caso, con las que publica Ringside News.

El episodio de Raw del lunes 20 de julio, 24 horas después de Extreme Rules 2020, quizás sea clave para corroborar definitivamente la presencia o no de Brock Lesnar en SummerSlam 2020, pues las historias comenzarían a desarrollarse de cara a este show.