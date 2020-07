El 1 de julio de 2019, Braun Strowman y Bobby Lashley lucharon en Raw. Su combate terminó con Lashley atravesando la iluminación del escenario, cortesía del Monstruo entre hombres. Ambos se enfrentarían en Extreme Rules 2019 en un Last Man Standing, con victoria del Campeón Universal WWE, en un combate que evocó las grandes batallas de ECW.

► Braun Strowman y Bobby Lashley quieren enfrentarse de nuevo

WWE decidió conmemorar el intenso encuentro entre Braun Strowman y Bobby Lashley que sostuvieron en Raw a través de su cuenta de Twitter, quizás como preámbulo de que este domingo se desarrollará el PPV "extremo" de la compañía, The Horror Show at Extreme Rules.

| FULL MATCH |@BraunStrowman and @fightbobby quickly take each other to the limit during this chaotic Falls Count Anywhere Match on #WWERaw: Courtesy of @WWENetwork. 👀 https://t.co/2RP1VaFIBw pic.twitter.com/kIBEFbQgrC — WWE (@WWE) July 13, 2020

"Braun Strowman y Bobby Lashley rápidamente llevaron al otro al límite durante este caótico encuentro donde las caídas cuentan en cualquier lugar en Raw. Cortesía de WWE Network."

Braun Strowman respondió a ese tuit diciendo que el encuentro fue uno de los más físicos que ha tenido en su carrera.

One of the most physical matches I’ve ever had!!!! @fightbobby is a tuff dude!!!! https://t.co/MjsgtiUViN — Braun Strowman (@BraunStrowman) July 13, 2020

"¡¡Uno de los encuentros más físicos que he tenido!!. ¡¡Bobby Lashley es un 'tipo duro'!!."

El All Mighty vio la publicación del actual del Campeón Universal y propuso que tengan otra oportunidad y pongan ese título en juego la próxima vez. El monstruo entre hombres respondió aceptando el reto, luego de que se haga cargo de un "viejo amigo".

You know I love competition. I’ve got an old friend to take care of first!!!!! — Braun Strowman (@BraunStrowman) July 13, 2020

- "Cuando dos tipos tan grandes como Braun Strowman y yo vamos por toda la arena, ¡sabes que algo loco va a suceder! Regresemos algún día, gran hombre ... tal vez pongas ese Camperonato Universal en juego." - "Sabes que amo la competencia. ¡¡¡Tengo que hacerme cargo de un viejo amigo primero!!!"

Bobby Lashley no pudo capturar el Campeonato WWE en Backlash, pero otro título igual de importante está en manos de Braun Strowman. Habrá que ver si esto es posible, teniendo en cuenta de que hoy en día están en marcas separadas, aunque nunca se descartan cambios.