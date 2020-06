Camino a WrestleMania 36, nadie pudo criticar el trabajo de Brock Lesnar, quien con su espectacular actuación en Royal Rumble 2020 ya puso las bases del ascenso de Drew McIntyre a la cima de Raw. Sin embargo, "The Showcase of the Inmortals" ha sido a día de hoy la última aparición de "The Beast" en WWE. Y aunque esto ha sido lo habitual en recientes años, cierto reporte de Mike Johnson de PWInsider hizo pensar en un regreso incierto de Lesnar.

«Creo que ahora que ya no tiene el título, y dado la coyuntura con la pandemia, Brock probablemente esté fuera de las historias de WWE de aquí a un futuro cercano. Pero tan pronto las cosas vuelvan a la normalidad y hagan shows de la manera en que solían, volverá [...]»

► ¿Otro combate de Brock Lesnar a puerta cerrada?

Poco después de la celebración de WM 36, surgió la duda del motivo de la ausencia del veterano de las pantallas: ¿medida de prevención ante el coronavirus o negativa a continuar luchando en arenas vacías? Parece que al fin y al cabo, simplemente en su contrato no figuran más fechas hasta poco antes de SummerSlam 2020, siguiente parada de su calendario; y la última a falta de una renovación, como ya contó nuestro colaborador Vicente Beltrán.

Y Dave Meltzer asegura bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio que Lesnar luchará allí, aunque todavía WWE no consiga congregar a fans para su gran cita veraniega. Por tanto, cabe la posibilidad de que veamos otra lucha de Lesnar sin público, más allá de los figurantes de NXT que presumiblemente McMahonlandia incluirá a fin de ambientar la emisión, pues ya se confirmó que no tendrá lugar desde el TD Garden de Boston (Massachusetts).

Florida pasa hoy a la Fase 2 de la desescalada, y en teoría, WWE podría abrir las puertas del Performance Center de Orlando a una cantidad reducida de seguidores, si bien ayer Triple H no dio detalles al ser preguntado por este tema.

En cuanto al posible rol de Brock Lesnar en SummerSlam 2020, Dave Meltzer considera que una revancha contra Drew McIntyre tendría mucho sentido creativo, recordando la brevedad del choque que mantuvieron en WM 36. De aquí a agosto, aún tendremos que esperar un par de meses para comprobarlo.