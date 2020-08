¿Está siendo "enterrada" Mickie James por Bruce Prichard?

El cartel de SummerSlam 2020 hizo palpable uno de los problemas que WWE lleva arrastrando en los últimos años y que, lejos de solucionar, sólo agrava cada vez más debido a su política de contrarresto de cualquier competencia posible.

McMahonlandia puede presumir de uno de los mejores elencos de su historia, tanto por pura calidad como por heterogeneidad, pero a todas luces resulta demasiado extenso, incluso teniendo en cuenta que la empresa lleva a cabo tres shows televisivos cada semana.

Así, notamos un buen número de ausencias en el menú de "The Biggest Party of the Summer", entre ellas de la de Mickie James, adalid de esa cacareada "Revolución Femenil" casi una década antes de que se produjese, y que hoy no esconde su frustración en su regreso a las pantallas después de 14 meses de ausencia.

► El peso del apellido Aldis

Y ahora surge cierta teoría conspiratoria acerca del estatus de James, expuesta por 'Battleground Podcast', cuando allí le hicieron la siguiente pregunta a Nick Aldis, esposo de la cinco veces Campeona WWE.

«¿Crees que quizás su regreso y ese asunto con el que maneja el show, crees que está siendo una especie de venganza, o crees que son tan negados como siempre?»

El entrevistador hizo referencia al reciente intercambio de pareceres poco amistoso entre Bruce Prichard (al cargo de Raw) y Aldis. Pero el Campeón Mundial de Peso Completo NWA no ve a Prichard tan retorcido. O tan idiota, según su explicación.

«¿Estás sugiriendo que el director ejecutivo de una compañía que cotiza en bolsa, con accionistas y unos derechos televisivos enormes que mantener, sería tan estúpido como para devaluar a uno de sus propios activos sólo para vengarse por una respuesta de una rivalidad que él mismo comenzó? «La mitad de las luchadoras de allí básicamente decidieron hacerse luchadoras por ella. Los tiempos han cambiado. Los fans tienen su propia opinión y su propia voz. El público está al tanto de esas tácticas estúpidas. No creo que nadie piense en esa teoría. Piensan en lo que hay. «Mira, ella es tan buena como cualquier luchadora de allí. Es una de las más grandes de la historia. No necesita que yo pelee sus batallas, sin duda. Al fin del día, ella sabe lo que vale y sabe que puede hacer que cualquier cosa funcione. Creo que cualquiera puede darse cuenta».

_____________________________

Y la acción no se detiene, pues el domingo tendremos la cobertura en vivo de Payback, el próximo PPV de WWE.