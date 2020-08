Mickie James decepcionada tras su regreso al ring: "Es lamentable"

En el reciente Monday Night Raw, Mickie James volvió a luchar por primera vez en más de un año luego de haber sido sometida a una cirugía de rodilla que la tuvo alejada de la acción. Sin embargo, su regreso no fue como hubiera deseado, ya que perdió en una corta lucha contra Natalya, y que pasó a la irrelavancia absoluta cuando Seth Rollins interrumpió durante el encuentro para encarar a Samoa Joe.

Momentos después de culminado el programa, la seis veces campeona fue entrevistada y no pudo ocultar su frustración por la forma cómo se dieron las cosas. Sin embargo, se mostró optimista de cara al futuro, valorando que ya puede desenvolverse en el ring, luego de sobrellevar una dura lesión.

► Mickie James está molesta con la situación alrededor su regreso

Las lamentaciones de Mickie James no concluyeron el lunes, ya que en una entrevista reciente con Ring The Belle, la seis veces campeona dijo que su regreso era "una mier**". Ella estaba bastante molesta con la situación, pero no hay nada que pueda hacer.

“Rompieron Internet por todas las razones equivocadas. Nattie es ruda. Sentí que íbamos a tener un gran encuentro, vamos a patear traseros. Sentí que se podía hacer algo de magia genuina allí y contar una historia realmente genial. Es una lástima que nadie lo haya visto. Sabes, es una tontería. Estaba entusiasmada con eso, pero estoy agradecida de estar de regreso. Es simplemente lamentable".

A los 40 años, James es la segunda luchadora con mayor edad en WWE detrás de Tamina. Eso, combinado con su larga para debido a una lesión, hace que muchos se pregunten si todavía le queda algo por demostrar en el ring. Esto fue lo que dijo Mickie James respecto a su reciente regreso:

"Espero hacerles recordar a todos quién soy y por qué mi nombre es Mickie James, y por qué soy la per** más mala del juego. No, pero en serio, espero recordarles por qué siento que soy la vara de medir".

Hubiera sido bueno si WWE pudiera haber hecho algo mejor con el regreso de Mickie James en el ring. Inclusive, podría irle mejor en SmackDown, ya que el talento existente en la división femenil actualmente sufre un desbalance y la mayoría de las Superestrellas más destacadas están en la marca roja. Veremos qué planes tiene WWE para ella en el futuro, una vez que concluya sus hostilidades con el dúo de Natalya y Lana.

