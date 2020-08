SL Retro: Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero, Dominik en juego

Estamos a unas horas de que WWE realicé uno de sus cuatro PPV's más importantes, SummerSlam 2020, donde una de las luchas más promocionadas es la que sostendrá en modalidad callejera Seth Rollins contra Dominik. Curioso el destino que le puso esa fecha al hijo de Rey Mysterio, pues hace 15 años, el Universo WWE estuvo al pendiente de la primera historia donde él mismo estuvo involucrado.

Nuestra amiga Valerie Richter nos hizo esta capsula resumiendo la historia previa y el combate donde Rey y Eddie Guerrero se disputaron la custodia de Dominik, un día como hoy, 21 de agosto, pero de 2005:

"El día de hoy nos alejamos un poco de los cuadriláteros nacionales, para evocar uno de los momentos más importantes de las carreras de dos luchadores hechos en México, con esencia 100% nacional. Nos referimos a la culminación de la rivalidad que sostuvieron Rey Mysterio y Eddie Guerrero en WWE.

"El 20 de febrero de 2005, Rey y Eddie se unieron en el PPV No Way Out para ganar los Campeonatos Mundiales de Parejas WWE. Y en lugar de defender los títulos en WrestleMania 21, Chavo Guerrero Jr. incitó a Eddie a que se enfrentara a Rey en el magno evento de la WWE, WrestleMania 21. Rey le ganó en la llamada Vitrina de los Inmortales, Eddie aceptó la derrota y estrechó la mano de su compañero, pero se veía molesto.

"Las diferencias fueron creciendo durante las semanas posteriores, hasta que perdieron el título de dúos contra MNM, después de que Eddie abandonara en plena lucha a Rey.

"En plena fiesta del 5 de mayo, Rey fue atacado por Chavo Jr. y MNM, Eddie lo salvó… pero sólo para masacrarlo él mismo. Declarando la guerra total al Amo del 619. Eddie cambió su semblante, se volvió más oscuro. En Judgment Day, el 22 de mayo, se volvieron a enfrentar. Otra vez el triunfo fue para Rey, pero está ocasión fue por descalificación después de que Eddie lo golpeara a con una silla.

"Eddie, en junio, comenzó a amenazar a Rey con un secreto que revelaría sobre él y su hijo Dominik, de 8 años por ese entonces. Las amenazas de Eddie siguieron, y tanto Vickie la esposa de Eddie, como Angie la consorte de Rey, aparecieron para pedirle a Eddie que se quedara callado, que no revelara el secreto de las dos familias.

"Ante la insistencia de todos los involucrados, se pactó una tercera lucha para Great American Bash, el 24 de julio, donde, de ganar Mysterio, el secreto se sepultaría de por vida. Mysterio ganó. ¿Y qué creen que pasó?